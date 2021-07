Was in Tirol und Wien bereits zu großem Andrang führte, soll für kommendes Wochenende nun auch in Salzburg umgesetzt werden: Corona-Schutzimpfungen ohne Termin. "Weil wir jetzt mehr Impfstoff als Oberarme haben", sagt Gesundheitsreferent Christian Stöckl (ÖVP).

