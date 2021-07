Video: Coronacluster in Nachtlokal Baumbar in Kaprun auf 60 Infizierte angewachsen

Der Corona-Cluster rund um das Nachtlokal Baumbar in Kaprun (Pinzgau) ist mittlerweile auf 60 Infizierte gewachsen. Wie ein Sprecher des Landes am Dienstagnachmittag zur APA sagte, gehe man davon aus, dass sich diese Zahl noch weiter erhöhen werde. Für die vielen Infektionen dürfte die Delta-Variante verantwortlich sein. Der Cluster soll auf eine Frau zurückgehen, die am 8. Juli das Lokal besuchte und später positiv getestet wurde.

