Die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen ist im Bundesland Salzburg bis Sonntagfrüh auf 224 gestiegen. Am Samstag musste ein Großaufgebot der Polizei die Situation am Walserberg beruhigen. Alles, was Sie zum Coronavirus in Salzburg wissen sollten, hier im Überblick.

