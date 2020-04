Video: Coronavirus in Salzburg: Wie geht es mit den Quarantänegemeinden weiter?

Die aktuelle Lage im Bundesland Salzburg: Die Zahl der Todesfälle ist auf 26 gestiegen. Eine 94-Jährige und eine 87-Jährige sind verstorben - bereits neun Todesfälle unter Heimbewohnern. Im Tauernklinikum Zell am See wurde eine Patientin positiv auf Covid-19 getestet. Acht Kontaktpersonen mussten sich in häusliche Isolation begeben. Am Ostermontag wird über das weitere Vorgehen in den Quarantänegemeinden entschieden.

