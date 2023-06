Das alte Haus und der Berg

Sie gehören seit 130 Jahren zusammen: die Schutzhütte und der Untersberg. Auch die Wirtsleute Uschi und Anton sind eng verbunden und locken zum Zeppezauerhaus.

Wie immer man auf den Untersberg kommt - per Bahn oder zu Fuß - beim Zeppezauerhaus auf 1663 Metern Seehöhe ist Rasten und Genießen angesagt. Da zahlen sich die gut 300 Holzstufen von der Untersbergbahn bis zur Alpenvereinshütte aus, wenn man im Berggarten von Uschi Klumaier-Wiebecke und Anton Langer Platz nimmt.

Die beiden sind so richtige Bergfexe. Die Hüttenwirtin Uschi ist in Grödig am Fuße des Untersbergs aufgewachsen, mit 30 nach Schwaz gezogen, hat dort eine Familie gegründet. Dort hat sie den Tiroler Anton Langer kennengelernt. Beide haben zwei Kinder, hatten eine Trennung hinter sich. Auf der Kellerjochhütte in Schwaz sind sich die beiden nähergekommen.

Er war dort Hüttenwart, sie arbeitete in Küche und Service. Die 54-Jährige war 20 Jahre lang selbstständig in der sportlichen Rehabilitation tätig, ihr 58-jähriger Lebensgefährte ist Maschinenbauingenieur und war jahrelang Personalleiter in einem großen Möbelhaus.

Vor einem Monat starteten die beiden in ihre fünfte Saison im "Zeppi", wie die Alpenvereinshütte liebevoll genannt wird. Es war ein Zufall, der das Paar auf den Untersberg verschlagen hat. "Die Hütte wird frei", ließ der Schwager von Uschi verlauten. "Dann ist alles ganz schnell gegangen", sagt sie. Unter vielen Bewerbern machten die beiden das Rennen. Das Zeppezauerhaus, an dessen Stelle bereits 1883 das "Untersberghaus" eröffnet wurde, ist nun seit 2019 ihre zweite Heimat geworden.

16 Stunden pro Tag werken sie noch bis 26. Oktober mit ihrem "super Team", das längst schon zur Familie geworden ist. Die Hüttenwirte sind darüber hinaus dankbar für ein Netzwerk wunderbarer Stammgäste, die helfen, wenn der Hut brennt.

Die Untersbergbahn ist unerlässlicher Partner. Von dort kommen neben den Gästen, die einmal dagewesen, gerne immer wieder im "Zeppi" einkehren, Getränke und Lebensmittel. Wünschenswert wäre eine letzte Talfahrt einmal pro Woche um 22 Uhr, "zum Beispiel bei Vollmond", sagt Hüttenwirt Toni. Davor steht Genuss pur mit Aussicht, Kaspressknödeln, köstlichen Kuchen, selbst gemachtem Brot und vielem mehr auf dem Programm.