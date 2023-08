Das können sich Einheimische von den Festspielen erwarten

Die Salzburger Festspiele klingen zunächst nach einer elitären Veranstaltung. Es gibt aber auch Karten um 20 Euro. Und Angebote für weniger Betuchte. Außerdem heben sie das kulturelle Bewusstsein.

Mozartstadt ist Festspielstadt. Hunderttausende Besucherinnen und Besucher zählen die Festspiele Jahr für Jahr, unter ihnen viele Stars und Sternchen. Menschen aus aller Welt tummeln sich daher während dieser Zeit in den Gassen der Altstadt. Doch: Spricht das Großereignis auch den einheimischen Otto Normalverbraucher an?

"Ja", sagt Vizebürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ): "Manche in der Politik stellen den Mythos auf, dass die Festspiele elitär seien. Das stimmt so nicht. Es gibt auch Karten für 20 Euro." Geht es nach ihm, so steht die Salzburger Bevölkerung zu einem großen Teil hinter den Festspielen. "Natürlich werden auch Karten für Hunderte von Euros verkauft. Es gibt aber ein Kontingent, das für alle leistbar ist." Auinger, der das Kulturressort innehat, ist außerdem vom städtischen Kulturangebot abseits des Festspielhauses überzeugt. "Die Festspiele bilden nur einen kleinen Teil der gesamten Veranstaltungen", sagt der Vizebürgermeister und ergänzt: "Die restlichen Events kommen aus der freien Kulturszene."

Das unterstreicht auch Thomas Randisek, Geschäftsführer des Dachverbands Salzburger Kulturstätten. Der Verein betreut aktuell 81 Kultureinrichtungen, davon 44 in der Stadt, die ein überwiegend zeitgenössisches Programm anbieten. "Unsere Mitglieder führen landesweit rund 6600 Events im Jahr durch. Das ist ein wesentlicher Anteil", sagt er. Dazu kommen Veranstaltungen von Nicht-Mitgliedern. Vergleiche man das Ausmaß mit deutschen Städten in der gleichen Größe wie Salzburg, dann überzeuge die Mozartstadt mit einem großen Kulturangebot.

Viele Kunstschaffende aus der freien Szene, deren Interessenvertretung der Dachverband übernimmt, würden zudem während der Sommermonate für die Festspiele arbeiten und davon profitieren. Ihre Beziehung sei in der Vergangenheit jedoch keine einfache gewesen, so Randisek: "Als die freie Szene entstanden ist, gab es Konflikte. Besonders wegen der Förderungen." Mit der Zeit habe sich die Lage entspannt. Heute stehe man in einem sehr guten Verhältnis zueinander.

Das Angebot der Mitglieder des Dachverbands ist unterschiedlich, Leistbarkeit und Zugänglichkeit seien ein großes Anliegen. "Auch die Festspiele bemühen sich, dass jene einen Zugang bekommen, die es sich nicht leisten können", sagt der Geschäftsführer und verweist auf die Initiative "Hunger auf Kunst und Kultur". Menschen mit geringem Einkommen erhalten freien Zugang zu den Angeboten der teilnehmenden Einrichtungen. Die Festspiele sind laut Website Partner der Initiative.

Geht es nach Alfred Winter, so sieht auch er in den Festspielen eine Zugänglichkeit für Einheimische. Abzielen würden sie vielmehr auf ein internationales Publikum, so der pensionierte Kulturexperte: "Es gibt dennoch oft Freikarten oder Eintritte für einen vergünstigten Preis. Bei der Kartenverteilung wiederum gibt es Kritik. Die könnte man vielleicht überdenken."

Winter war 34 Jahre lang als Landesbeauftragter für kulturelle Sonderprojekte tätig. Er ist außerdem Gründer der Szene Salzburg und für seinen pionierhaften Einsatz in der Salzburger Kulturszene bekannt. "In den vergangenen 50 Jahren ist unglaublich viel passiert. Stadt und Land, aber auch die Festspiele sind sehr viel offener geworden", blickt er zurück. Als Verfechter alternativer und junger Kulturangebote sieht er in den Festspielen ein wichtiges Ereignis: "Sie haben für das kulturelle Bewusstsein der Menschen eine Funktion. Festspielkritik ist oft modern. Wenn man genauer hinschaut, ist sie nicht immer berechtigt."

Lukas Crepaz, kaufmännischer Direktor der Salzburger Festspiele, lässt auf Anfrage der Stadt Nachrichten wissen: Fast 28 Prozent der aufgelegten Kartenverkäufe sind auf Kundschaft aus Salzburg zurückzuführen. Besonders der "Jedermann" sei unter den Einheimischen beliebt. Auf die Teilnahme von einheimischen Besuchern lege man einen besonderen Wert.

Zu dem Bild der elitären Hochkultur sagt Crepaz: "Auch mit dem Fußball haben manche Salzburger überhaupt keine Berührungspunkte. Aber mir ist schon klar, dass manche Personen Schwellenängste haben. Diese wollen wir mit einem groß angelegten Vermittlungsprogramm zunehmend abbauen. Bei uns ist jeder und jede herzlich willkommen."

Für alle, die sich den Zugang nicht leisten können, bieten die Festspiele mittlerweile auch Veranstaltungen im öffentlichen Raum bei freiem Eintritt an. Dazu zählen die Siemens-Festspielnächte oder das Fest zur Festspieleröffnung. Bei den diesjährigen Veranstaltungen kostet die Hälfte der Tickets zwischen fünf und 110 Euro, erklärt Crepaz. Darüber hinaus seien manche Generalproben für die Öffentlichkeit zugänglich, aus Benefizgründen auch zum halben Kartenpreis.

Um junge Menschen für das Großereignis zu begeistern, haben die Festspiele vor drei Jahren "jung&jede*r" gestartet. Das Programm zielt auf eine junge Zielgruppe ab und besteht aus mobilen Produktionen mit Schulen und Kulturinstitutionen in verschiedenen Bezirken.

Außerdem will man diese Gruppe mit einer Festspielpatenschaft erreichen, wobei erfahrene Festspielgäste junge Menschen ohne Festspielerfahrung an die Hand nehmen. "Weiters sind insgesamt 6000 Jugendkarten für Oper, Schauspiel und Konzert via Ticket Gretchen App erhältlich, mit einer Ermäßigung von bis zu 90 Prozent. Diese Tickets gelten für alle unter 27 Jahren", so Crepaz.