Auftreten oder absagen? Diese Frage stellte sich der Band "Deers on Lake" nach dem Unfall ihres Leadgitarristen. Des Rätsels Lösung: Die Band trat in Hallwang und in Berndorf auf - mit dem Gitarristen im Rollstuhl. Die Frau des Musikers assistierte auf der Bühne als Krankenschwester.

