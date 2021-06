Mit der neuen Single "Der Moment" kündigte DJ Ötzi (50) sein neues Studioalbum an. "Sei du selbst - Party 2.0" soll am 15. Oktober veröffentlicht werden. Die Dreharbeiten für das Video zur Single fanden im Salzburger Land statt - etwa auf dem Großglockner oder dem Schafberg. Große Sequenzen spielen auch in der Fuschlseeregion. Der Song ging am 11. Juni um 12 Uhr online - und wurde bereits 115.000 Mal angeklickt.