Die bundesweite 2G-Entscheidung lässt die Zahl der Impfwilligen in die Höhe schießen. In Salzburg - aber auch bundesweit. Allein am Samstag sind fast 32.000 Impfungen durchgeführt worden, jede dritte davon "Erststiche". Inklusive der Auffrischungsimpfungen gab es diese Woche schon 213.000 Impfungen - so viele wie zuletzt Anfang August.

