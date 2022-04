Die Rehlein rollen in die Stadt

Auf ungewöhnliche Art präsentiert das Salzburger Heimatwerk heuer seine neue Kollektion. Die Dirndlstoffe finden sich in Bildern wieder.

Ein wenig märchenhaft und immer leicht zum Schmunzeln - so nimmt sich die Kunst von Rose-Marie Winkler aus. Bis vor ein paar Jahren fungierte sie noch als Haubenköchin und Hotelierin des Sonnhofs in St. Veit im Pongau. Mit der Pensionierung nahm ihr künstlerisches Schaffen an Fahrt auf.

Gundi Schirlbauer, neue Leiterin des Salzburger Heimatwerks, war ebenfalls im Tourismus tätig - man kannte einander und traf sich im Rahmen einer Osterhasen-Aktion der Altstadt-Kaufleute wieder. Winkler bemalte dafür einen Osterhasen ...