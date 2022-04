Die Rehlein zieht es in die Stadt

Die Künstlerin und ehemalige Haubenköchin Rose-Marie Winkler macht bei einer Modenschau des Heimatwerks mit. Der eigenwillige Zugang: Die Dirndlstoffe finden sich in ihren Bildern wieder.

Ein wenig märchenhaft und immer leicht zum Schmunzeln - so nimmt sich die Kunst von Rose-Marie Winkler aus. Bis vor ein paar Jahren fungierte sie noch als Haubenköchin und Hotelierin des Sonnhofs in St. Veit. Mit der Übergabe an Sohn Vitus - auch er zählt zu den besten Köchen Österreichs - nahm ihr künstlerisches Schaffen an Fahrt auf.

Anfang Mai stellt sie nun im Salzburger Heimatwerk aus. Gundi Schirlbauer, seit Jahresanfang neue Leiterin des selbigen, war zuvor ebenfalls ...