In der Salzburger Kollegienkirche findet derzeit ein Frühjahrsputz der besonderen Art statt: Staub und Schmutz am Gesimse und an den Schmuckelementen der Fassade müssen entfernt werden.

Sein Job ist nichts für Menschen mit Höhenangst: Kirchenmaler Josef Zisler staubt die Verzierungen an Säulen und Gesimse der Salzburger Kollegienkirche ab. Mit Pinsel, Besen und Staubsauger rückt der Kirchenmaler dem Schmutz in 23 Metern Höhe zu Leibe. Bis zu ...