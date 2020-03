Wegen der Corona-Beschränkungen hat das gemeinsame Training Pause. Aber ansonsten zeigt das Trio, wie stark Veganer sein können.

Paul Schöppel spannt jeden Muskel seines Körpers an, atmet noch einmal tief ein und aus und bringt sich konzentriert in Position. Dann stößt er einen kurzen Kampfschrei aus, springt leicht wie eine Feder in die Höhe, vollführt zugleich eine Drehung ...