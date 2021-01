Video: Drei Burschen wegen bewaffneten Überfalls auf Salzburger Tankstelle vor Gericht

Die Angeklagten, zwischen 18 und 21 Jahre alt, zeigten sich am Montag am Landesgericht Salzburg zum Vorwurf des schweren Raubes geständig. Sie gaben vor dem Salzburger Schöffensenat an, durch Drogen- und Alkoholkonsum zum Tatzeitpunkt "enthemmt" gewesen zu sein. Das Trio erhielt Haftstrafen zwischen 30 Monaten teilbedingt und sechseinhalb Jahren unbedingt. Nicht rechtskräftig.

