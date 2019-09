Die "Fridays for Future"-Bewegung hat für den Freitag zu weltweiten Demonstrationen aufgerufen. In Österreich freut man sich über eine Rekordbeteiligung: Allein in Wien gingen 30.000 auf die Straße. In Salzburg startet die Demonstration später.

Eine Woche nach den bisher größten internationalen Klimaprotesten wollen am Freitag erneut hunderttausende Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen. Zum Abschluss einer internationalen Klimastreikwoche plant die Bewegung "Fridays for Future" erneut Aktionen und Kundgebungen in Dutzenden Ländern weltweit, darunter Österreich.

Den Anfang machte Neuseeland. Die Veranstalter sprachen dort von landesweit 170.000 Teilnehmern. In dem Pazifikstaat mit knapp fünf Millionen Einwohnern gab es in mehr als 40 Städten Demonstrationen. Allein in der Hauptstadt Wellington marschierten nach Schätzungen mehr als 40.000 Menschen mit. Protestkundgebungen gab es auch schon in Europa in Finnland und in Italien.

In Österreich wird seit 11.55 Uhr protestiert, in Salzburg später

Die Österreichischen Vertreter der "Fridays For Future"-Bewegung riefen für Mittag zu Protestkundgebungen auf. In Wien starten um 11.55 Uhr drei Protestzüge, die sich ab 14 Uhr am Karlsplatz treffen wollen. In Salzburg wollen die Demonstranten erst ab 16 Uhr vom Hauptbahnhof losziehen. Ab 17.30 Uhr gibt es eine Abschlusskundgebung auf dem Residenzplatz.

Rekordbeteiligung in Österreich

Das Andrang zu den Demonstrationen war jedenfalls groß. Alleine in Wien waren laut einer internen Schätzung der Polizei rund 30.000 Personen auf der Straße. In Innsbruck waren es 16.000 bis 18.000.

In Graz waren zumindest 3000 Personen unterwegs, in Linz 2500. In Bregenz bezifferte die Exekutive die Teilnehmerzahl mit 4000. Damit wurde schon zu Mittag die Zahl von 20.000 Menschen, die beim ersten großen Klimastreik am 15. März in Österreich auf die Straße gegangen sind, weit übertroffen.

Volksschule Siezenheim ging geschlossen auf die Straße

In einigen Salzburger Gemeinden ging es schon früher los. Die Volksschule Siezenheim ging um 10 Uhr vormittags geschlossen durch den Ort. Das Thema Umweltschutz sei von den Schülern an die Lehrer herangetragen worden, sagt Direktorin Christine Winkler. "Wir haben es dann im Unterricht aufbereitet - sehr behutsam, das ist bei dieser Altersstufe wichtig. Wir wollten keine Panik schüren. Unsere Demonstration haben wir mit dem Elternverein abgesprochen und uns auch das Einverständnis aller Eltern geholt."

Ähnliche Schulveranstaltungen gab es etwa auch in Zell am See und in Saalfelden:

