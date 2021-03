Video: Ehefrau in Salzburg getötet: Verdächtiger Gatte erst kürzlich wegen Gewalt gegen seine Frau verurteilt

Schreckliche Bluttat in Salzburg-Schallmoos: Ein 26-jähriger Mann ist dringend verdächtig, am späten Sonntagabend seine 22-jährige von ihm getrennt lebende Ehefrau in deren Wohnung erstochen zu haben - während die zwei gemeinsamen Kinder schliefen. Brisant: Der tatverdächtige Serbe wurde erst im Februar wegen fortgesetzter Gewalt gegen seine Gattin verurteilt - und hatte auch ein Kontaktverbot auferlegt bekommen.

