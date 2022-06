Ein Absprung von Lady Godiva

Heidrun Prosch und Paul Steiner sind luftsüchtig. Sie fliegt aufs Ballonfahren. Er springt zum 380. Mal aus ihrem Korb.

Oskar, Ecco, Sierra, Tango, Bravo. Heidrun Prosch verlässt zum 2021. Mal sicheren Boden. Seit einem dreiviertel Jahr ist die barbusige "Lady Godiva" am grünen Ballon der Thalheimer Heilwasser GmbH ihre Begleiterin. Mit in den Korb darf immer Heidrun Proschs Lebensgefährte Paul Steiner. Ohne ihren zweiten Paul - Maislinger - wäre das Abheben des Ballons schwer möglich. Der Mattseer "Moarnbauer" steht der Ballonpilotin vorm Abheben und nach dem Landen ebenso hilfreich zur Seite und stellt seinen Grund nahe dem Obertrumer See ...