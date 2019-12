Bereits 20.000 Mal stand der Salzburger Notarzthubschrauber "Christophorus 6" im Einsatz.

"Ein Dankeschön von Patienten ist zwar selten, aber macht es dann umso wertvoller", sagte am Freitag Tom Brändle (54), Stützpunktleiter des ÖAMTC-Notarzthubschraubers "Christophorus 6" am Flughafen Salzburg. Mehr als 9000 Flugstunden stehen auf seinem Konto und er hat mit dem Team von Notarzt, Notfallsanitäter sowie Flugretter ungezählten Menschen das Leben gerettet. Die Einsatzzahlen von "Christophorus 6" haben sich seit der Inbetriebnahme vor 18 Jahren in Salzburg auf mittlerweile rund 1500 pro Jahr verdoppelt, so Aloisia Gurtner, Sprecherin des ÖAMTC.

Diese Woche absolvierte ein Team des Notarzthubschraubers den 20.000sten Einsatz. Es galt einen Patienten nach einem allergischen Anfall rasch zu versorgen und in ein Spital zu fliegen. "Jeder Einsatz ist anders. Klar, dass sich eine gewisse Routine und Gelassenheit mit den Jahren entwickelt, so Pilot Brändle. "Aber im Unterschied zu TV-Filmen wie ,Bergretter' oder ,Medicopter' läuft bei uns alles ohne Hektik ab. Wir stellen keine Action-Serie dar", so Brändle. "Die rasche Versorgung eines Patienten, sei es aus alpinen Notlagen, nach Unfällen oder internen Notfällen ist immer nur durch die Zusammenarbeit des gesamten Teams möglich. Fliegerisch habe ich die Verantwortung für alle", so Brändle. Da müsse man die eigenen Grenzen und auch die des Hubschraubers kennen.

Notfallsanitäter Wolfgang Beran ist mit seinen 60 Jahren bereits seit 1976 beim Roten Kreuz und seit 1984 im Notfalldienst. Er ist rund 5800 Einsätze mitgeflogen. "Im Notfall heißt es immer wieder ,Gut, dass es euch gibt' und das ist gut so. Besonders emotional sind vor allem Einsätze, bei denen Menschen und im Speziellen Kinder reanimiert werden müssen. Manche melden sich dann später bei uns, schicken Karten, Zeichnungen und Dankesschreiben. Das ist der schönste Lohn im Beruf." Der leitende Notarzt Wolfgang Fleischmann ergänzte: "Die Flugrettung ist angesichts der Möglichkeiten nicht mehr wegzudenken."