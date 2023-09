Ein Mix aus 64 Wohnungen und Gewerbe in Eugendorf

An der Salzburger Straße in Eugendorf entsteht das Projekt "Quartett Strass": vier Gebäude, die insgesamt 64 Wohnungen und Gewerbeflächen vereinen. Die FN waren beim Spatenstich dabei.

Eines der vier Gebäude des "Quartett Strass" steht bereits - die künftige Niederlassung des Möbelhauses P.Max samt Mietwohnungen in den Obergeschossen und Büroräumlichkeiten. Für die übrigen drei Bauteile erfolgte vergangene Woche der Spatenstich: zwei Häuser mit förderbaren Eigentumswohnungen samt Coworking- und Fitnessraumsowie , die das Walser Unternehmen Hillebrand errichtet, und ein Bauteil mit 24 bis 28 geförderten Mietwohnungen und 1000 m22 Gewerbeflächen, der von der Wohnbaugenossenschaft BWSG errichtet wird. Gesamtinvestitionssumme: 38 Mio. Euro.

Vielversprechende Lage

Die BWSG ist eine bundesweit tätige Wohnbaugenossenschaft, die in Salzburg u.a. Mitarbeiterwohnungen für ÖBB und Post am Hauptbahnhof errichtet hat.

Eugendorfs Bürgermeister Robert Bimminger (ÖVP) freut sich über die neu entstehenden Wohnungen in bester Lage. "Wir haben hier einen 15-Minuten-Bustakt in die Stadt Salzburg, einen Supermarkt daneben, dazu weitere Geschäfte und ein Wirtshaus genau gegenüber. Trotz der Nähe zum Ortszentrum ist man schnell im Grünen, der Ischlerbahn-Radweg ist in unmittelbarer Nähe."

Die Energieversorgung der Gebäude erfolgt über Nahwärme und eine PV-Anlage. Landesrat Martin Zauner (FPÖ) zeigt sich beim Spatenstich begeistert: "Als Wohnbaulandesrat freut es mich natürlich, dass hier 24 bis 28 geförderte Wohnungen entstehen", so Zauner im FN-Gespräch. "Ich freue mich aber über jedes Projekt, das wir bei den derzeitigen Wohnbaupreisen auf die Straße bekommen."