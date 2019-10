Eine Segellegende wie Hubert Raudaschl kann so leicht nichts nervös machen. Außer die totale Flaute auf dem See, wenn er sein neues Boot vorführen will.

Seelenruhig liegt er da, der Wolfgangsee, an diesem Herbstmorgen. Die Wasseroberfläche ist spiegelglatt. Kein Lüftchen weht. Segellegende Hubert Raudaschl spitzt die Lippen, schaut in die Ferne und meint: "Na wenn da nicht noch was kommt, müssen wir rudern." ...