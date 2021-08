Manche Orte sind für Besucher unzugänglich. Dieses Mal führt es die SN hinter die verschlossenen Türen der Tunnelwarte in St. Michael im Lungau.

Für einen Montagmorgen ist es in der Asfinag-Tunnelwarte in St. Michael im Lungau noch relativ ruhig. Eine Ausnahme, wie Abteilungsleiter Hannes Zausnig berichtet. "In den letzten Tagen hat es in Salzburg so viel Verkehr gegeben wie heuer noch nie. Dieses Jahr haben wir das Vorkrisenniveau bereits überschritten", sagt Zausnig.

Mittlerweile seien sogar unter der Woche merklich mehr Autofahrer unterwegs, erzählt Andreas Langreiter. Er ist einer der beiden Operatoren, die am Montag Salzburgs Autobahnen überwachen. Mithilfe von rund 800 ...