Eine Fahrt höchsten Genusses

Der Weg ist das Ziel. Das ist das Motto der Großglockner E-Genusstour, wo es ums langsame Fahren, Innehalten, Aussteigen und Genießen an der Panoramastraße geht. Nationalpark Rangerin Heike Renger zeigt, wie's geht.

Nur kein Stress - das ist das Motto bei der E-Genussfahrt mit Nationalpark Rangerin und Bergführerin Heike Renger. Elektrisch geht's von der Kassenstelle in Fusch/Ferleiten 48 Kilometer zur Franz-Joseph-Höhe und zurück.

Ein e-mobiler Roadtrip auf den schönsten Panoramastraßen

Zeit nehmen wir uns genug, denn heute ist Genuss mit wunderschönen Ausblicken, Ausstellungsbesuchen, Spaziergängen und natürlich gutem Essen angesagt. Hat man noch mehr Zeit als wir zur Verfügung, dann führt der Rundkurs über 230 Kilometer durch die Ur-Natur des Nationalparks Hohe Tauern in Salzburg, Kärnten und Tirol, aber auch über Österreichs schönste Panoramastraße, die Großglockner Hochalpenstraße. Das Beste daran: Es wartet eine Fülle an Genusspunkten, die speziell unter nachhaltigen, ökologischen und regionalen Aspekten ausgewählt wurden, auf die Genussfahrerinnen und -fahrer.

Heike Renger kennt die Großglockner Hochalpenstraße wie ihre Westentasche, nach jeder der 36 Kehren bietet sich ein neuer Blick auf die Straße und Umgebung. Und: Es gibt dazu immer viel Wissenswertes von der Insiderin zu erzählen. Zeit ist heute nur im Hinblick darauf ein wichtiger Faktor, eine Auswahl schöner Stopps zu treffen - denn diese gibt es derer viele.

So schön und "slow" ist das Unterwegssein

Wir entscheiden uns für "Haltestellen" Richtung Kärnten am Hochmais, am Fuscher Törl mit Ziel Franz-Josefs-Höhe. Retour nach Salzburg geht's sodann übers Gasthaus Schöneck, das Hochtor, die Fuscher Lacke und zuletzt zur Edelweiß-Spitze. Und so haben wir doch einiges vor an diesem sonnigen Spätsommertag. So chauffiert Heike Renger ihren E-Bus besonnen und langsam bergauf, bergab. Keine Angst braucht sie zu haben, ins Radar zu fahren; Fuß weg vom Gaspedal, lautet ihre Devise, und die 70 km/h-Beschränkung wird nicht nur eingehalten, wie wird unterschritten. Nicht das Ankommen, das Unterwegssein ist unser Ziel.

Beim ersten Stopp am Hochmais lockt die Aussicht auf das Große Wiesbachhorn, 3564 m, dessen Spitze von einer hartnäckigen Wolke verdeckt wird. "Viele Touristen meinen, dass es sich bei diesem Berg schon um den Großglockner handelt, machen ein Foto, fahren ins nächste Lokal, essen ein Schnitzel und fahren wieder zurück", sagt Heike Renger. Das ist schade, denn diesen Besuchern bleibt noch vieles an der Wegstrecke verborgen, abgesehen vom "Star" am Ende der Straße, dem Großglockner mit seinen 3798 Metern.

Die Berge und die Natur haben es Heike Renger schon immer angetan. Diese lockten die Oberlausitzerin (D) vor 20 Jahren in den Pinzgau. Hier ist sie nun daheim und führt seither Naturbegeisterte auf die heimischen Berge. Im November habe sie die ruhigste Zeit, sagt sie. Doch auch heute gönnen wir uns Ruhe. Entspannt und gelöst fahren wir zum Fuscher Törl, wo erstmals der Glockner zu sehen ist. Nach dem Kreisverkehr beginnt die Gletscherstraße, "einen Karrenweg gab es bereits um 1800, weil damals von Heiligenblut aus der Glockner bestiegen wurde", erzählt Heike. Wir passieren Lärchenwälder, und auf einmal offenbart sich der Blick auf den höchsten Berg Österreichs. Wow!

Vorbei am Glocknerhaus lockt auf der Franz-Josefs-Höhe der Anblick auf Glockner und Pasterze. Wir lösen uns davon los und besuchen "indoor" drei Ausstellungen im Besucherzentrum. Da zieht uns im "Gletscher.Leben" gleich die 200 Jahre alte Zirbe, die 6000 Jahre im Eis verborgen war, in den Bann. Wir Frauen finden großes Interesse sowohl an der "Berg - die Frauen im Aufstieg"- als auch an der Porsche-Ausstellung.

So viele neue Eindrücke machen hungrig. So peilen wir das Gasthaus Schöneck von Familie Suntinger an, wo wir uns Kärntner Kasnudeln schmecken lassen. Danach ist wieder Kultur an der Fuscher Lacke angesagt, wo das Wegmacherhaus eine kurzweilige und tolle Ausstellung birgt, über den Bau der Straße.

Während dem Aufenthalt wird das E-Mobil aufgeladen, dass wir ungehindert weitercruisen können. Auf Pflastersteinen aus 1935 geht's zum höchst zu befahrenden Punkt der Straße, zur Edelweiß-Spitze (2571 m). Aussteigen, Rundblick genießen - welch fulminanter Schluss dieser schönen Genusstour!