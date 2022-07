Auf der Amoseralm in Dorfgastein bereitet der Wirt im Holzofen Brot und Schweinebraten zu

Worauf kommt es beim Brotbacken an? Auf der Amoseralm bereiten der Hüttenwirt und sein Sohn das Holzofenbrot nach dem Rezept der Oma zu.

Wie viel Grad der Holzofen heiß sein soll, kann Daniel Röck nicht so genau sagen. Er macht das immer nach Gefühl. Und gerade weiß er: "Noch ist der Ofen viel zu heiß." Der 31-Jährige nimmt eine Hand voll Mehl und wirf es durch das bogenförmige Loch in den Ofen. Es wird sofort schwarz. Er nimmt den Lappen, der mit kaltem Wasser getränkt ist, und wischt den Ofenboden so lange aus, bis sich dieser etwas abgekühlt hat. So hat es jahrzehntelang ...