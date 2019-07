Tonnenweise Müll bleibt nach dem Electric Love Festival beim Salzburgring zurück. Das große Aufräumen geht generalstabsmäßig von statten. Neue Ideen sollen Festival 2020 "müllärmer" machen.

Der Tag nach dem Electric Love Festival ist der Tag des großen Aufräumens. Rund 120 Mitarbeiter einer Reinigungsfirma aus Niederösterreich sind diese Woche damit beschäftigt, tonnenweise Müll aus dem insgesamt 58 Hektar großen Festivalgelände auf dem Gemeindegebiet von Koppl, Plainfeld und Hof zu schaffen. Der Anblick, der sich einem am Montag auf dem Areal bietet, ist ein trauriger. Kaputte, verdreckte Zelte so weit das Auge reicht, ein ekelerregendes Durcheinander von Getränke- und Essensresten sowie vom Regen durchweichte Möbelstücke.

Veranstalter Manuel Reifenauer erklärt, wie das Saubermachen vor sich geht. In einem ersten Schritt wird der Sperrmüll beseitigt. "Das sind neben Zelten und Gartenstühlen auch viele Kleinmöbel. Denn viele Besucher bauen sich für die Zeit des Festivals ihr kleines Wohnzimmer auf dem Campinggelände auf."

Danach folge die Grobreinigung, bei der Unmengen an Flaschen, Dosen und Verpackungsmaterial zu kleineren Bergen sortiert werden und dann von Traktoren mit Greifarmen abgeholt werden. Der Großteil des Mülls wird in Siggerwiesen entsorgt. ein Teil geht aber auch nach Oberösterreich. Im dritten Schritt steht die Feinarbeit an, in der Zigarettenkippen oder etwa Zeltheringe beseitigt werden.

"Wir allein können das Müllproblem nicht lösen"

Wie viele Tonnen Müll haben die rund 180.000 Besucher heuer hinterlassen? "Genaue Zahlen hab ich Ende der Woche", so Reifenauer. Aus seiner Erfahrung könne er sagen, dass es um ein Viertel weniger werden wird als im Vorjahr. Die 100 Tonnen, die in den Medien kursieren würden, seien jedenfalls unrealistisch. "Das wäre schön, wenn es nicht mehr Müll wäre."

Doch was tun gegen die Müllberge? In Zeiten der Klima-Demos passen diese so gar nicht mehr ins Bild. Mit einem Patentrezept kann Reifenauer nicht aufwarten. "Wir allein können als Veranstalter das Müllproblem nicht lösen." Er hofft auch auf Vorschläge und Hilfe von Seiten der Politik. Und die dürften sich nicht nur auf die Forderung nach einem Mehrweg-System beschränken.

Im Kerngelände verwende man derzeit für Getränke Einwegbecher aus Karton. Mehrwegbecher würden hier keinen Sinn machen. "Denn ein Mehrwegbecher ist viel schwerer als ein Einwegbecher. Wenn wir annehmen, dass 80 Prozent retourniert werden, dann verursachen die 20 Prozent weggeworfene Mehrwegbecher mehr Tonnen Müll als 100 Prozent der Einwegbecher, die heuer im Einsatz waren", rechnet Reifenauer vor. Da brauche es andere Ideen. Die seien herzlich willkommen.

45.000 Dosen wurden zurückgebracht

Der Veranstalter versichert, sehr bemüht zu sein, um die Müllberge einzudämmen. So seien in den vergangenen Tagen 80 Mitarbeiter unterwegs gewesen, um die Besucher daran zu erinnern, ihr "Klumpert nach der Veranstaltung wieder mitzunehmen". Eine andere Maßnahme ist die Dosenrückgabestelle. 45.000 Getränkedosen seien zurückgebracht worden. Für 15 zurückgebrachte Dosen erhalte der der Besucher eine gefüllte Dose. Ein hoffnungsfroher Ansatz ist auch die 0,5 Hektar große "Green Camping"-Zone auf dem Gelände. "Wer dort campt, hat keine große Lust auf Müll", sagt Reifenauer. Die Abfälle würden mitgenommen oder in den Tonnen entsorgt. Das ist allerdings nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Denn der "grüne" Abschnitt macht gerade einmal rund ein Prozent der Gesamtfläche des Electric Love Festivals auf. "Diesen Abschnitt wollen wir in den nächsten Jahren unbedingt ausweiten", so Reifenauer.