Elixhausenerin setzt wie viele andere auf Selbstständigkeit

In den liebevoll eingerichteten Räumlichkeiten im Keller ihres Wohnhauses in Elixhausen bietet sie Gesichtsbehandlungen aller Art, dazu Fußpflege, Maniküre und Haarentfernungen an. Die Selbstständigkeit habe sie schon während ihrer Lehrzeit (Kosmetik und Fußpflege) bei einem Drogeriemarkt in Eugendorf gereizt: "Ich wollte aber vorher genug Praxiserfahrung sammeln und habe mich in meinen 15 Jahren im Betrieb auch regelmäßig fortgebildet."

Mit der Unterstützung des Gründerservice der Wirtschaftskammer Salzburg (WKS) wagte sie schließlich im Vorjahr den Schritt und machte sich als Kosmetikerin und Fußpflegerin selbstständig. Schon seit 2020 bietet Daglinger Cranio-Sacral-Behandlungen an: "Das ist eine feine Körperarbeit, die Spannungen wie Kopf-, Nacken- und Rückenschmerzen löst und Stress reduziert."

1223 Neugründungen im ersten Halbjahr

Mit ihrer Entscheidung für die Selbstständigkeit ist Bettina Daglinger in guter Gesellschaft. 1223 Neugründungen verzeichnete die WKS heuer im ersten Halbjahr. Nur einmal - im Jahr 2021 - war diese Zahl noch höher. Als Grund für den Schritt in die Selbstständigkeit geben 70,8 Prozent den Wunsch an, der eigene Chef zu sein. Fast ebenso oft wird die flexible Zeit- und Lebensgestaltung ins Treffen geführt. Knapp zwei Drittel machen sich selbstständig, um mehr Verantwortung zu haben.

Am meisten Neugründungen gab es heuer in der Sparte Gewerbe und Handwerk (41,2 Prozent), gefolgt vom Handel (26,1 %), Information und Consulting (19 %) sowie Tourismus und Freizeitwirtschaft (8 %). "Besonders stark vertreten sind bei den Jungunternehmerinnen und Jungunternehmern der Versandhandel sowie IT-Dienstleistungen, Unternehmensberatung, Werbung und Marktkommunikation sowie der Direktvertrieb", sagt Peter Kober, Leiter des WKS-Gründerservice.

Tendenziell werden die Gründerinnen und Gründer in Salzburg immer jünger. Knapp ein Drittel sind zwischen 20 und 30 Jahre alt, ein weiteres Drittel zwischen 30 und 40. Das Durchschnittsalter beträgt 36,3 Jahre.

36 Jahre alt ist auch der Seekirchner Robert Högler, der im Vorjahr zusammen mit dem 30-jährigen Faistenauer Patrick Resch das Startup-Unternehmen "Alpen Volt" gegründet hat. Mit ihren Photovoltaik-Balkonkraftwerken, die einfach an die Steckdose angeschlossen werden, wollen sie ihren Beitrag zur Energiewende leisten. "Der durch Sonnenlicht erzeugte Strom wird direkt ins Hausnetz eingespeist", erklärt Patrick Resch.