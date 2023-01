Endlich wieder "Nachwuchs" bei den Halleiner Schwestern

Erstmals seit 22 Jahren hat sich wieder eine junge Frau dazu entschieden, den Halleiner Schwestern Franziskanerinnen beizutreten. Vergangenen Donnerstag legt Sr. Maria Annie Shori ihr Gelübde ab.

In einer Zeit, geprägt von Schnelllebigkeit und Bindungsangst sei ein derartiges Versprechen umso kostbarer, meinte Bischofsvikar Gottfried Laireiter, der dem Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche vorstand: "Es ist eine große Freude, dass nach vielen Jahren nun in eurer Gemeinschaft eine Ewige Profess gefeiert wird und dass erneut jemand bereit ist, das Charisma eurer Gemeinschaft im eigenen Leben zur Entfaltung zu bringen." Mit der Ewigen Profess bindet sich eine Novizin dauerhaft an den Orden und verpflichtet sich zu Armut, Ehelosigkeit und Gehorsam.

