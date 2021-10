Der Verkehr kam am Donnerstagnachmittag in der Stadt Salzburg nach einer Bombendrohnung zum Erliegen. Die Polizei sperrte das Gebiet um den Max-Ott-Platz weitläufig ab. Mittlerweile kann Entwarnung gegeben werden. Nach einer Hausdurchsuchung in Salzburg-Lehen wurde ein Mann in die Landesnervenklinik gebracht.

