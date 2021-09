Josef Mencler ist 82 Jahre alt und in den vergangenen zwölf Jahren 159.000 Kilometer weit geradelt. "Immer in Bewegung bleiben" ist sein Motto.

Vor allem Studenten in den 1970er- bis Ende der 1990er-Jahre kannten Josef Mencler als Gastwirt des "Ribisls" in Salzburg-Josefiau. Das Lokal gibt es seit 2000 nicht mehr, vielmehr wohnt Mencler mit Ehefrau Margaretha selbst in dem Haus. "Aber er ist immer in Bewegung", sagt die 66-jährige Margaretha. Sie müsse schauen, dass sie ihrem nunmehr 82-jährigen Mann auch immer nachkomme.

Josef Mencler darf man ruhig als superrüstigen Pensionisten bezeichnen, der auf seinem alten 27-Gang-KTM-Fahrrad die Bewunderung von deutlich jüngeren ...