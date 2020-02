Abenteuerlust, ein schier unglaublicher Kraftakt und das Ziel, der Kinderkrebshilfe zu helfen: Die SN kürten Wolfgang Fankhauser zum Salzburger des Monats.

"Gelpads", sagt Wolfgang "Dewey" Fankhauser und lächelt. "Nach 14 bis 16 Stunden Rudern kannst du nicht mehr sitzen. Da hast du Blasen am Hintern. Und du schläfst am Bauch", schildert der 39-jährige Salzburger. Wobei "schlafen" übertrieben ist, denn auch in ...