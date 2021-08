Video: Erneut schwere Unwetter in Salzburg, 29 Feuerwehren im Einsatz

Erneut sorgten schwere Unwetter am Samstag Abend für zahlreiche Feuerwehreinsätze in Salzburg. Der Schwerpunkt lag ab 19 Uhr im Flachgau und in Teilen des Tennengaues. 29 Feuerwehren waren Stand 22 Uhr im Einsatz.

Dieses Video liegt auf YouTube