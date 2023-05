Eugendorfer Volksschüler auf Tuchfühlung mit der Gemeinde

An einer weiteren Station können sich die Volksschulkinder an einem Akkuschrauber sowie an einer Nagelstation versuchen. "Da sind schon viele dabei, die noch nie einen Akkuschrauber aus der Nähe gesehen haben", so Größinger. Nicht fehlen darf natürlich der Fuhrpark der Gemeinde. Besonders der Unimog und der große Traktor haben es den Kindern angetan. Aber auch das kleine Schneeräumungsgerät für die Gehsteige stößt stets auf großes Interesse.

Bauhofleiter Andreas Größinger und seine Kollegen haben sich ausführlich auf den Besuch der jungen Mitbürger vorbereitet. "Wir wollen den Kindern möglichst viel zeigen, deshalb haben wir uns für einen Stationenbetrieb entschieden", erklärt Größinger. Unter anderem wurden extra für diesen Zweck verschiedene Leuchtmittel auf einer Vorrichtung angebracht, um den Schülern einen Vergleich in Sachen Helligkeit und Stromverbrauch zu bieten. "Das hat unser Elektriker gebaut", so Größinger.

Die Heimatgemeinde ist in den dritten Volksschulklassen eines der großen Themen im Sachunterricht. "Wir haben uns seit Herbst intensiv damit beschäftigt. Die Kinder haben ein eigenes Eugendorf-Heft gestaltet. Jetzt dürfen sie auch live erleben, was sie im Unterricht gelernt haben", sagt Klassenvorstand Johanna Eder. Tags zuvor war sie mit ihrer 3a bereits im Gemeindeamt und beim Recyclinghof, wo den Schülern die verschiedenen Tätigkeitsbereiche und handelnden Personen vorgestellt wurden.

Ihr Klassenkamerad Rene zeigt sich ebenfalls begeistert von den Fahrzeugen des Bauhofs. Was ihm am besten gefallen hat? "Ich durfte schon im Unimog sitzen", verrät Rene dem Redakteur, bevor er sich zur nächsten Station - den Werkzeugen - aufmacht.

Bevor es in den Bauhof ging, wurde auch noch dem örtlichen Seniorenwohnheim ein Besuch abgestattet. "Die Kinder haben auch dort und hier im Bauhof einiges darüber erfahren, was in einer Marktgemeinde so zu tun ist", sagt Eder.

Auch Bürgermeister Robert Bimminger hat an dem Projekt Gefallen gefunden: "Wir freuen uns, dass uns so viele Kinder besuchen und das Gemeindeleben näher kennenlernen. Wir geben ihnen einen Rundumblick in unsere Einrichtungen und Abteilungen."