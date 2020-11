Video: Fahrplan für die Massentests in Salzburg steht: Annaberg wird als erste Gemeinde durchgetestet

Weil das Infektionsgeschehen in Annaberg-Lungötz so groß ist, kommt die Gemeinde am 1. und 2. Dezember bereits an die Reihe. In allen Salzburger Gemeinden wird es die Massentests dann am 12. und 13. Dezember geben. Durchgeführt werden sie wie eine Landtagswahl - in den 500 Wahllokalen des Landes.

