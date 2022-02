Einmal wieder so richtig fröhlich sein und dabei in ein lustiges Kostüm schlüpfen: Das konnten kleine und größere Faschingsfans am Sonntag in Gnigl.

Es war ein bunt-fröhlicher Zug, der sich am Sonntagnachmittag vom Minnesheimpark aus in Bewegung setzte: Erstmals seit Beginn der Coronapandemie hatten die Kinderfreunde Gnigl wieder zu einem Kinderfasching geladen. Weil eine Veranstaltung in einem Innenraum angesichts der Ansteckungsgefahr ausgeschlossen war, entschlossen sich die Verantwortlichen dazu, das Ganze ins Freie zu verlegen. "Wir hatten mit 100 bis 150 Kindern gerechnet. So viele waren es in früheren Jahren auch. Dass es jetzt ungefähr 400 geworden sind, hat uns selbst überrascht", erklärt Organisator ...