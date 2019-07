Das Land Salzburg sperrt an den kommenden sechs Reisewochenenden nahezu alle Autobahnabfahrten auf der Tauernautobahn (A10) fix für den Urlauberverkehr. Bereits am Samstag treten die Sperren erstmals in Kraft - die SN klären die wichtigsten Fragen für alle Autofahrer.

