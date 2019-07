Bei einem Felssturz in Golling ist am Montag laut Polizei niemand verletzt worden. Informationen der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr zufolge ging am späten Vormittag eine massive Geröll-Lawine vom "Kleinen Göll" bis ins Bluntautal ab. Meterhohe Felsbrocken stürzten auf den Bluntauweg und in den Bluntaubach.

Zunächst konnte nicht ausgeschlossen werden, dass in dem beliebten Wandergebiet Personen von der Geröll-Lawine getroffen worden waren. Deshalb suchten Feuerwehrleute und Wasserretter die Wanderwege und auch den Bach in dem betroffenen Gebiet ab. Nach rund zwei Stunden wurde der Einsatz abgebrochen, "da augenscheinlich niemand zu Schaden kam", informierte die Feuerwehr Golling in einer Aussendung. Ein Geologe soll nun die Ursache des Abgangs und mögliche Gefahren eines neuerlichen Felssturzes beurteilen. Im Einsatz standen 20 Feuerwehrleute, Pongauer Wasserretter, eine Suchhundestaffel, die Polizei und das Rote Kreuz. Auch die Bergrettung wurde alarmiert. Quelle: APA