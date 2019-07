Bei einem Felssturz in Golling ist am Montag laut Polizei niemand verletzt worden. Informationen der örtlichen Freiwilligen Feuerwehr zufolge ging am späten Vormittag eine massive Geröll-Lawine vom "Kleinen Göll" bis ins Bluntautal ab. Meterhohe Felsbrocken stürzten auf den Bluntauweg und in den Bluntaubach.

