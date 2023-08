Festlicher Aufmarsch von Bundesheer, Militärmusik und Vereinen bei Angelobung

Nach 39 Jahren fand in Mariapfarr wieder eine Angelobung des Bundesheeres statt. Die Zeremonie begann mit dem Ankündigungssignal des Trompeters der Militärmusik Salzburg.

Hauptmann Peter Kern meldete 145 Soldaten an Militärkommandant Brigadier Peter Schinnerl. Diese Rekruten waren beim Jägerbataillon 8 in Tamsweg und Salzburg sowie dem Pionierbataillon 2 in Salzburg eingerückt. Höhepunkt war das Treuegelöbnis der Rekruten mit ihrem kräftigen "Ich gelobe ...". Den festlichen Rahmen boten die Trachtenmusikkapelle Mariapfarr, die Schützenkompanie mit einer Ehrensalve, der Samson mit dem Ehrentanz sowie alle örtlichen Vereine und Schützenabordnungen aus dem ganzen Lungau.