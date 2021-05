Video: Feuer bei Firma Woerle in Henndorf: Hochregallager wurde erheblich beschädigt

Vier Feuerwehren rückten am Freitagvormittag zur Käserei Woerle in Henndorf am Wallersee aus. Im Dachgeschoss - bei der Photovoltaikanlage im Bereich des Hochregallagers - war ein Feuer ausgebrochen, das sich schnell ausbreitete. Nach rund zwei Stunden konnte "Brand aus" gegeben werden. Gerhard Woerle, Seniorchef der Käserei: "Das ist ein Tiefschlag für uns. Das Hochregallager war fast voll beladen mit unserer Ware. Gottseidank ist kein Mensch zu Schaden gekommen."

Dieses Video liegt auf YouTube