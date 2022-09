Feuer in Salzburg-Lehen: Wohnung komplett ausgebrannt

Montagfrüh kam es in einem Mehrparteienhaus in der Siebenstädterstraße in Salzburg-Lehen zu einem Brand. Zwei Personen mussten mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.

In einer Wohnung im obersten Stock eines vierstöckigen Hauses ging um etwa 4 Uhr Früh aus noch unbekannten Gründen ein Zimmer in Flammen auf. Die Berufsfeuerwehr Salzburg und der Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Itzling konnten das brennende Zimmer rasch löschen. Die Wohnung soll komplett ausgebrannt sein. Eine Herausforderung sei es gewesen zu verhindern, dass das Feuer auf den Dachstuhl übergehe, teilt Werner Kloiber von der Berufsfeuerwehr Salzburg mit: "Wir müssen den Dachstuhlbereich auf Glutnester kontrollieren." Zudem musste in der schmalen Straße zuerst ein Weg für die Drehleiter durch die Oberleitungen der Obusse gefunden werden. Die Bewohner der Unterkunft, ein 25-jähriger Amerikaner und eine 33-jährige Russin, wurden nach ihrer Erstversorgung mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in das Universitätsklinikum Salzburg gebracht.