Zu einer aufwendigen Bergeaktion ist Montagabend die Berufsfeuerwehr in der Stadt Salzburg ausgerückt. Ein abgestellter Pkw, in dem sich keine Insassen befanden, war nahe des Hams-Schmid-Platzes rückwärts über eine steile Böschung in die Glan gerollt.

