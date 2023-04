Frau nach Überfällen auf Tankstellen im Flachgau auf der Flucht

Die Polizei fahndet seit der Nacht auf Donnerstag im Flachgau nach einer noch unbekannten Frau. Sie soll in Thalgau und in Eugendorf die Bediensteten von zwei Tankstellen mit einer Schusswaffe überfallen haben.

Am Mittwoch kurz nach 23 Uhr kam es in Thalgau zum ersten Coup. Eine Frau forderte laut Polizeibericht mit einer vorgehaltenen Pistole Bargeld vom Angestellten. Der Mann gab vor, den Tresen nicht öffnen zu können, woraufhin die Täterin ohne Beute in unbekannte Richtung flüchtete.

In der gleichen Nacht (Donnerstag, gegen 4 Uhr) betrat vermutlich dieselbe Täterin eine Tankstelle in Eugendorf. Auch hier bedrohte die Frau einen Angestellten mit einer Schusswaffe.

Dieser händigte der Täterin Bargeld in unbekannter Höhe aus. Die Frau flüchtete, vermutlich mit einem Kleinwagen, in unbekannte Richtung. Das Landeskriminalamt hat die Ermittlungen übernommen.

Die Fahndungsfotos der Polizei zeigen eine Frau, die eine FFP2-Maske verwendet. Die Gesuchte hat lange, dunkle, gewellte Haare. Bei dem ersten Überfall in Thalgau trug sie eine auffällige orange Jacke mit schwarzen Ärmelstreifen sowie schwarze (Einweg)-Handschuhe. Danach hat sie zumindest Oberbekleidung getauscht, denn beim Überfall in Eugendorf trug die Frau nun eine weiße Jacke. Sie verwendete neuerlich schwarze Handschuhe.

Bei der Schusswaffe handelt es sich um eine schwarze Pistole. Aus den Überwachungsfotos geht aber nicht eindeutig hervor, ob es sich dabei um eine Schreckschusswaffe handelt oder nicht.

Überfall in Eugendorf (20.4., 4 Uhr)

Überfall in Thalgau (19. 4., 23 Uhr)