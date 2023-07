Gasteiner "Seilschaft" hilft Mädchen in Nepal

Begonnen mit Einzelförderungen, dann in die Breite gebracht

Schafflinger erzählte im Video-Interview die Geschichte rund um den Verein "Seilschaft". Denn auf eine Vereinsgründung liefen Inhögers Beobachtungen in Nepal hinaus. Zunächst habe der Mann begonnen, privat Einzelförderungen zu vergeben, schildert Schafflinger. Etwas später unternahm eine Gruppe von Gasteinern eine Trekking-Expedition rund um den heiligsten Berg Mount Kailash (6638 Meter).

Rund 50.000 Euro Spenden aufgebracht

"Nach der Rückkehr haben wir rund um diese Expedition eine Ausstellung gemacht. Und im Zuge dessen auch den Verein gegründet", erzählt Schafflinger. Das war 2003. Seither hat der Verein "Seilschaft" Spenden in Höhe von rund 50.000 Euro aufgebracht und konnte so rund 120 Kindern eine komplette Schulausbildung ermöglichen. Der spezielle Blick gilt nach wie vor den jungen Nepalesinnen. "Vor allem ihnen wollen wir Hilfe zur Selbsthilfe geben. Die jungen Frauen sollen sich durch diese Bildungsinvestition selbst in der Lage sehen, sich ein besseres wirtschaftliches Auskommen für die Zukunft zu sichern", so Schafflinger.

Schulbibliothek eingerichtet

Um weiterhin Mittel aufzustellen, scheut die Gruppe aus 35 bis 40 Gasteinern keine Mühen. Gefühlt ist der halbe Ort eingebunden. Einmal übergab die Volksschule Bad Hofgastein die Erlöse aus aus ihrem Faschingsumzug an den Verein. Der stockte auf und richtete in der Schule in Nepal eine Schulbibliothek ein.

Neben den Mitgliedsbeiträgen kommen die Spenden immer wieder aus Veranstaltungen wie dem "Advent am Bauernmarkt" - für den Kekse gebacken und Weihnachtsschmuck gebastelt wird.

Grußkarten-Aktion brachte Erlöse

Viel Geld kam seinerzeit auch durch eine Buchpräsentation des Bischofshofener Bergsteigers Albert Precht (gest. 2015) zusammen. Oder durch eine Grußkarten-Aktion im Rahmen einer Expedition von Sepp Inhöger und dem Dorfgasteiner Hausarzt Christian Buchsteiner auf den Broad Peak - er zählt mit 8051 Metern Höhe zu den 14 Achttausendern und ist der zwölfthöchste Berg der Erde. Die Menschen konnten sich eine Postkarte bestellen. Auch ein Teil des Erlöses daraus kam dem Verein "Seilschaft" zugute.