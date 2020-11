Zwei Monate nach ihrer Abnahme sind die Glocken der Pfarre Herrnau zurück. Sie wurden am Dienstag in den renovierten Turm eingehoben.

Zweieinhalb Jahre lang mussten die Glocken der Pfarre Herrnau schweigen. Der Grund: Der Kirchturm war durch die Schwingwucht der vier Glocken - die größte wiegt immerhin 1953 Kilogramm - in Mitleidenschaft gezogen worden. Es waren kleine Risse entstanden. "Dadurch drang Feuchtigkeit ein, der Stahl im Beton korrodierte", berichtet Alois Dürlinger, der seit einem Jahr der Pfarrer in Herrnau ist. Jetzt wurden Turm und Glocken saniert. Am Heiligen Abend um 12 Uhr mittags sollen die Glocken in der Parzival-Stimmung wieder erklingen. ...