Großalarm hat es am Sonntag in den frühen Morgenstunden in der Stadt Salzburg an der Grenze zu Bergheim gegeben: Im Schlachthof war ein Brand ausgebrochen, der sich rasch zu einem Großfeuer entwickelte. Da die Kühlanlage betroffen war, drohte der Austritt von gefährlichem Gas. Am späten Vormittag konnte Entwarnung gegeben werden.

