Großbrand im Schlachthof in Bergheim: Verdächtiger festgenommen

Der Großbrand im Schlachthof in Bergheim in der Nacht auf Sonntag dürfte wohl bewusst gelegt worden sein. Der Brandsachverständige geht von Brandstiftung aus. Ein Verdächtiger wurde am Dienstag festgenommen.

Das Feuer im Schlachthof in Bergheim wurde in der Nacht auf Sonntag bewusst gelegt. Das sagte Brandsachverständiger Walter Kittl am Dienstagvormittag. "Der Verdacht hat sich erhärtet, es handelt sich um Brandlegung." Es sei davon auszugehen, dass die Zündquelle durch ein offen stehendes Rolltor in die Halle geworfen worden sei. Die Ermittlungen führten am Dienstag zu einer Festnahme: "Ein Verdächtiger ist von der Polizei verhaftet worden", bestätigt eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Salzburg. Das leicht entzündliche Verpackungsmaterial - hauptsächlich Kartonagen ...