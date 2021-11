Rund tausend Menschen demonstrierten am Samstag ab 15 Uhr in der Stadt Salzburg gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Dass es für Ungeimpfte in ganz Österreich ab Montag noch ungemütlicher wird, hatte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein am Freitag angekündigt. Die Kundgebung dauerte bis in die Abendstunden an.

