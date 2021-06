Bei der Firma AustroCel in Hallein ist am Mittwoch gegen 5.40 Uhr giftiges Schwefeldioxid ausgetreten und in die Atmosphäre gelangt. Die Menge war vorerst nicht bekannt. Der Unfall forderte ein Todesopfer. Es handelt sich um einen Mitarbeiter von AustroCel. Fünf Leichtverletzte mit Atembeschwerden wurden in Krankenhäuser gebracht.

