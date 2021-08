In Wald im Pinzgau ging erneut eine Mure ab. Elf Häuser und zwei Campingplätze wurden dort bereits in der Nacht auf Sonntag aufgrund einer drohenden Flutwelle evakuiert. Am Sonntagabend waren insgesamt 22 Feuerwehren im ganzen Bundesland im Einsatz.

