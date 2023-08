Heftiges Gewitter über Salzburg - hunderte Feuerwehrkräfte standen im Einsatz

Betroffen waren fast alle Gemeinden des Flachgaus, wo umgestürzte Bäume auf Straßen zu liegen kamen. In Köstendorf wurde zudem das Dach eines Stalls weggerissen, die Helfer dichteten diesen provisorisch ab. In Seekirchen und in Köstendorf prallte außerdem jeweils ein Auto gegen einen umgestürzten Baum.

Ortsfeuerwehrkommandant Michael Knoll: "Wir mussten abwarten, bis der Sturm vorübergezogen ist, um die Mannschaft nicht unnötig durch weitere herabfallende Bäume und Äste zu gefährden. Im Anschluss haben wir, um weitere Schäden am Wohnhaus zu vermeiden und den Baum sicher zu entfernen, uns dazu entschieden, einen Lkw-Kran anzufordern."

Insgesamt waren elf Einsatzstellen alleine im Gemeindegebiet Lamprechtshausen zu bewerkstelligen. Die 26 Einsatzkräfte waren bis in die späten Nachtstunden damit beschäftigt, die Sturmschäden zu beseitigen.

Zahlreiche Stromausfälle

Aufgrund der zahlreichen Gewitter mit starken Sturmböen im Flachgau, Tennengau und Pinzgau waren auch die Techniker der Salzburg Netz GmbH extrem gefordert. Das teilte die Salzburg AG am Freitagvormittag mit: "Es kam zu Störungen in der Stromversorgung, wobei in Summe rund 15.000 Kundenanlagen betroffen waren. Den Kollegen/-innen ist es aber gelungen, fast alle Störungen zu beheben. Heute früh waren bis auf zirka 150 Kundenanlagen alle wieder versorgt. Derzeit sind um die 40 Techniker und Monteure im Einsatz."

Auch am Freitag ist mit weiteren Gewittern zu rechnen. Bei der Geosphere hieß es am Morgen in der Prognose für Salzburg: "In der schwülheißen Luft bilden sich am Nachmittag neuerlich recht verbreitet Regenschauer und Gewitter. Stellenweise können die Gewitter von Starkregen und Sturmböen begleitet sein." Auch am Samstagnachmittag seien Unwetter möglich.