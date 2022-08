Alpakas im Herdenschutz-Test in St. Gilgen: Sie sollen Wölfe und Hunde in die Flucht schlagen

Der frühere ÖVP-Landesrat und Biobauer Sepp Eisl hat auf seiner Alm in St. Gilgen zwei Alpakahengste zum Schutz seiner Schafe im Einsatz. Die SN haben ihn und die Tiere besucht.

"Am Anfang war ich auch skeptisch", sagt Sepp Eisl. Und dann demonstriert er, was passiert, wenn er sich ein Schaf aus seiner Herde nehmen will, indem er es aufhebt und von den anderen wegtragen möchte: Die beiden Hengste beobachten ihn längst; als er über die Umzäunung steigt, sind sie alarmiert und nähern sich Sepp Eisl. Sie kennen ihn, aber als er ein Schaf packt und aufhebt, ist Alpakahengst Negrito zur Stelle: Er stößt schrille Alarmlaute aus, hebt die Vorderbeine hoch ...